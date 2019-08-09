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США та Україна запустили спільний проект у ядерній галузі

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Вашингтоні розпочато проект співробітництва між Україною та США з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Посольства України у Сполучених Штатах у Facebook.

Відкриваючи конференцію з нагоди започаткування цього важливого проекту, Посол України в США Валерій Чалий звернувся до представників провідних українських та американських університетів та федеральних агенцій США, наголосивши на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема у обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому.

Посол наголосивЮ що: “сьогодні Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проектів”.

В рамках заходу Посольство України в США презентувало виставку “50 винаходів, які Україна подарувала світу”, яку можна оглянути в одному з провідних навчальних закладів США — Університеті Джорджа Вашингтона.

Чалий подякував Міністерству енергетики США за багаторічну співпрацю, зокрема, Заступнику помічника Міністра енергетики США Вільяму Джойсу, який виступив з доповіддю під час конференції, та профільним у цій сфері відомствам за підтримку ідеї поглиблення партнерства України та США в сфері ядерної енергетики.

Як повідомляв УНН, в Україні планують відкрити офіс підрозділу протидії наркозлочинності США.

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