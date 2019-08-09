США и Украина запустили совместный проект в ядерной области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Посольства Украины в Соединенных Штатах в Facebook.
Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.
Посол подчеркнул что: “сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов”.
В рамках мероприятия Посольство Украины в США представило выставку “50 изобретений, которые Украина подарила миру”, которую можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США — Университете Джорджа Вашингтона.
Чалый поблагодарил Министерство энергетики США за многолетнее сотрудничество, в частности, Заместителю помощника Министра энергетики США Уильяму Джойсу, который выступил с докладом на конференции, и профильным в этой сфере ведомствам за поддержку идеи углубления партнерства Украины и США в сфере ядерной энергетики.
Как сообщал УНН, в Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США.