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США та Саудівська Аравія закінчили спільні навчання

США та Саудівська Аравія закінчили спільні навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Цього тижня американські та саудівські сили провели спільні військові навчання в Ер-Ріяді за участю старшого військового генерала США на Близькому Сході. Про це пише УНН з посиланням на Al Arabia.

Деталі

Ці навчання були розроблені, щоб перевірити технології протидії БПЛА в реальних умовах, повідомив Al Arabia English полковник Армандо Ернандес, офіцер зі зв’язків із громадськістю армії США.

Начальник Центрального командування США (CENTCOM) генерал Ерік Курілла та начальник Генерального штабу Саудівської Аравії генерал-лейтенант Файяд Аль-Рувайлі спостерігали за навчаннями. Також був присутній посол США в Саудівській Аравії Майкл Ретні.

Ці навчання були розроблені, щоб перевірити технології протидії БПЛА в реальних умовах, повідомив Al Arabia English полковник Армандо Ернандес, офіцер зі зв’язків із громадськістю армії США.

У березні початкові навчання були першими у своєму роді між двома військовими силами, і офіційні особи США заявили, що сподіваються повторити це з іншими арміями в регіоні.

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