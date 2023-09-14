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США и Саудовская Аравия закончили совместные учения

США и Саудовская Аравия закончили совместные учения

Киев • УНН

 • 247464 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. На этой неделе американские и саудовские силы провели совместные военные учения в Эр-Рияде с участием старшего военного генерала США на Ближнем Востоке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Arabia.

Детали

Эти учения были разработаны, чтобы проверить технологии противодействия БПЛА в реальных условиях, сообщил Al Arabia English полковник Армандо Эрнандес, офицер по связям с общественностью армии США.

Начальник Центрального командования США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла и начальник Генерального штаба Саудовской Аравии генерал-лейтенант Файяд Аль-Рувайли наблюдали за учениями. Также присутствовал посол США в Саудовской Аравии Майкл Ретни.

Эти учения были разработаны, чтобы проверить технологии противодействия БПЛА в реальных условиях, сообщил Al Arabia English полковник Армандо Эрнандес, офицер по связям с общественностью армии США.

В марте начальные учения были первыми в своем роде между двумя военными силами, и официальные лица США заявили, что надеются повторить это с другими армиями в регионе.

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