США и Саудовская Аравия закончили совместные учения

Детали

Эти учения были разработаны, чтобы проверить технологии противодействия БПЛА в реальных условиях, сообщил Al Arabia English полковник Армандо Эрнандес, офицер по связям с общественностью армии США.

Начальник Центрального командования США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла и начальник Генерального штаба Саудовской Аравии генерал-лейтенант Файяд Аль-Рувайли наблюдали за учениями. Также присутствовал посол США в Саудовской Аравии Майкл Ретни.

Эти учения были разработаны, чтобы проверить технологии противодействия БПЛА в реальных условиях, сообщил Al Arabia English полковник Армандо Эрнандес, офицер по связям с общественностью армии США.

В марте начальные учения были первыми в своем роде между двумя военными силами, и официальные лица США заявили, что надеются повторить это с другими армиями в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Саудовской Аравии: обсудили актуальные вопросы взаимодействия