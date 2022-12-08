США та росія змагаються за продаж зброї В'єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Американські та російські оборонні компанії змагаються за вплив та продаж зброї у стратегічній країні Південно-Східної Азії, що межує з Китаєм. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
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Американські та російські оборонні компанії у четвер продемонстрували зброю та рекламували моделі літаків на першій великомасштабній виставці озброєнь у В'єтнамі.
Захід на авіабазі в Ханої залучив 174 експоненти з 30 країн, включаючи усіх великих виробників озброєнь, крім Китаю.
Ярмарок озброєнь «є новим етапом у зусиллях В'єтнаму з глобалізації, диверсифікації та модернізації, і Сполучені Штати хочуть бути частиною цього», — заявив журналістам у кулуарах заходу посол США у В'єтнамі Марк Кнаппер.
Він сказав, що Сполучені Штати хочуть розширити свою військову співпрацю з В'єтнамом, обмежену в основному кораблями берегової охорони та навчально-тренувальними літаками після скасування ембарго на постачання зброї у 2016 році, і готові обговорювати потреби в обороні, особливо щодо морських можливостей.
Російська агенція з торгівлі зброєю рособоронекспорт була присутня на виставці з великим стендом, на якому були представлені російські безпілотники, бронетехніка, вертольоти, літаки та стрілецька зброя.
Виставка також дала в'єтнамським оборонним фірмам можливість вперше продати свою зброю міжнародним покупцям.
Телекомунікаційна фірма Viettel, що належить армії, яка також є найбільшою оборонною компанією В'єтнаму, продемонструвала нові радари, безпілотники та системи спостереження, які, за словами її офіцерів, залучили на ярмарку представників із Монголії, Камбоджі та білорусі.
Контекст
В'єтнам і Китай залучені до давньої територіальної суперечки з приводу архіпелагів та розвідки енергетичних ресурсів у Південно-Китайському морі.
Китай був запрошений приєднатися до ярмарку озброєнь, але відхилив цю пропозицію.
Ханой тепер прагне диверсифікувати джерела зброї "з метою захисту нації", заявив прем'єр-міністр Фам Мінь Чін на відкритті заходу.
Диверсифікація широко розглядається як синонім зниження залежності від росії у плані озброєнь, хоча аналітики наголошують, що будь-яке можливе зрушення буде поступовим.
росія на сьогоднішній день є основним постачальником зброї до В'єтнаму, покриваючи 80% її потреб, але останнім часом її привабливість знизилася, тоді як війна в Україні може обмежити її оборонний експорт, а санкції відлякують потенційних покупців.