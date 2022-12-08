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США и россия соревнуются за продажу оружия Вьетнаму

США и россия соревнуются за продажу оружия Вьетнаму

Киев • УНН

 • 669932 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Американские и российские оборонные компании соревнуются за влияние и продажу оружия в стратегической стране Юго-Восточной Азии, граничащей с Китаем. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Детали

Американские и российские оборонные компании в четверг продемонстрировали оружие и рекламировали модели самолетов на первой крупномасштабной выставке вооружений во Вьетнаме.

Мероприятие на авиабазе в Ханое привлекло 174 экспонента из 30 стран, включая всех крупных производителей вооружений, кроме Китая.

Ярмарка вооружений «является новым этапом в усилиях Вьетнама по глобализации, диверсификации и модернизации, и Соединенные Штаты хотят быть частью этого», — заявил журналистам в кулуарах мероприятия посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер.

Он сказал, что Соединенные Штаты хотят расширить свое военное сотрудничество с Вьетнамом, ограниченное в основном кораблями береговой охраны и учебно-тренировочными самолетами после отмены эмбарго на поставку оружия в 2016 году, и готовы обсуждать потребности в обороне, особенно в отношении морских возможностей.

Российское агентство по торговле оружием рособоронэкспорт присутствовало на выставке с большим стендом, на котором были представлены российские беспилотники, бронетехника, вертолеты, самолеты и стрелковое оружие.

Выставка также предоставила вьетнамским оборонным фирмам возможность впервые продать свое оружие международным покупателям.

Телекоммуникационная фирма Viettel, принадлежащая армии, также крупнейшей оборонной компанией Вьетнама, продемонстрировала новые радары, беспилотники и системы наблюдения, которые, по словам ее офицеров, привлекли на ярмарке представителей из Монголии, Камбоджи и беларуси.

Контекст

Вьетнам и Китай участвуют в древнем территориальном споре по поводу архипелагов и разведки энергетических ресурсов в Южно-Китайском море.

Китай был приглашен присоединиться к ярмарке вооружений, но отклонил это предложение.

Ханой теперь стремится диверсифицировать источники оружия "в целях защиты нации", заявил премьер-министр Фам Минь Чин на открытии мероприятия.

Диверсификация широко рассматривается как синоним снижения зависимости от россии в плане вооружений, хотя аналитики подчеркивают, что любой возможный сдвиг будет постепенным.

россия на сегодняшний день является основным поставщиком оружия во Вьетнам, покрывая 80% его потребностей, но в последнее время ее привлекательность снизилась, тогда как война в Украине может ограничить ее оборонный экспорт, а санкции отпугивают потенциальных покупателей.

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