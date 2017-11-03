США та Росія внесли до Радбезу ООН протилежні резолюції щодо хіматак у Сирії

Резолюції стосуються продовження роботи спільної слідчої комісії в складі співробітників ООН і Організації з заборони хімічної зброї (JIM). Кожна з резолюцій пропонує продовжити мандат комісії, але на абсолютно різних умовах.

Так, в резолюції США схвалються методи роботи комісії і пропонує продовжити її підтримку, продовживши мандат на два роки.

У свою чергу Росія критикує роботу JIM і готова продовжити її мандат тільки на шість місяців, пропонуючи комісії «переглянути свої попередні оцінки та висновки» і провести повторну експертизу на місці подій, а також включати в свої звіти матеріали сирійського уряду.

Як повідомляв УНН, Білий дім виступив з докором на адресу Росії, назвавши її дії "шокуючими", після того як вона наклала вето на план ООН, який передбачає продовження розслідування застосування хімічної зброї в Сирії.