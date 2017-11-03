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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108965 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107432 просмотра

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США и Россия внесли в Совбез ООН противоположные резолюции по химатак в Сирии

США и Россия внесли в Совбез ООН противоположные резолюции по химатак в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. США и Россия внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН две резолюции по химическим атакам в Сирии, противоречащие друг другу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Резолюции касаются продолжения работы совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия (JIM). Каждая из резолюций предлагает продлить мандат комиссии, но на совершенно разных условиях.

Так, в резолюции США поддерживаются методы работы комиссии и предлагает продолжить ее поддержку, продолжив мандат на два года.

В свою очередь Россия критикует работу JIM и готова продолжить ее мандат только на шесть месяцев, предлагая комиссии “пересмотреть свои предыдущие оценки и выводы” и провести повторную экспертизу на месте событий, а также включать в свои отчеты материалы сирийского правительства.

Как сообщал УНН, Белый дом выступил с упреком в адрес России, назвав ее действия “шокирующими”, после того как она наложила вето на план ООН, который предусматривает продление расследования применения химического оружия в Сирии.

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