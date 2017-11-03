США и Россия внесли в Совбез ООН противоположные резолюции по химатак в Сирии

Резолюции касаются продолжения работы совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия (JIM). Каждая из резолюций предлагает продлить мандат комиссии, но на совершенно разных условиях.

Так, в резолюции США поддерживаются методы работы комиссии и предлагает продолжить ее поддержку, продолжив мандат на два года.

В свою очередь Россия критикует работу JIM и готова продолжить ее мандат только на шесть месяцев, предлагая комиссии “пересмотреть свои предыдущие оценки и выводы” и провести повторную экспертизу на месте событий, а также включать в свои отчеты материалы сирийского правительства.

Как сообщал УНН, Белый дом выступил с упреком в адрес России, назвав ее действия “шокирующими”, после того как она наложила вето на план ООН, который предусматривает продление расследования применения химического оружия в Сирии.