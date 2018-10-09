США та ОБСЄ привітали створення нової ініціативи на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер та перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг привітали створення в Україні групи “З попередження шкоди цивільному населенню” — пілотного проекту співробітництва ЗСУ з представництвом Центру з питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту (CIVIC), передає УНН.
“Хороша ініціатива України щодо мінімізації впливу бойових дій на цивільних осіб шляхом створення групи з попередження шкоди цивільному населенню у Збройних Силах України”, — написав Волкер на своїй сторінці в Twitter.
Створення групи привітав Александр Хуг у відеозверненні.
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“Створення Групи з попередження шкоди цивільному населенню, з обіцянкою: жодних цивільних жертв — це довгоочікувана ініціатива, яка достойна усілякої підтримки... Створення цієї групи — перший крок до гуманітарного рішення конфлікту, потрібного обом сторонам — рішення, при якому люди будуть почуті, а гуманітарні міркування переважатимуть над політичними та військовими; яке поставить людей на перше місце і при якому люди мають значення”, — сказав представник ОБСЄ.
Так, проект стартує в Донецькій області з першого листопада. Головна його мета — це захист цивільного населення у зоні операції об’єднаних сил.
Як повідомляв УНН, цього року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила 183 жертви серед цивільного населення на Донбасі.