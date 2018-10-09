США и ОБСЕ приветствовали создание новой инициативы на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг приветствовали создание в Украине группы "По предупреждению вреда гражданскому населению" - пилотного проекта сотрудничества ВСУ с представительством Центра по защите гражданского населения в условиях конфликта (CIVIC), передает УНН.
"Хорошая инициатива Украины относительно минимизации влияния боевых действий на гражданских лиц путем создания группы по предупреждению вреда гражданскому населению в Вооруженных Силах Украины", - написал Волкер на своей странице в Twitter.
Создание группы приветствовал Александр Хуг в видеообращении.
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"Создание Группы по предупреждению вреда гражданскому населению, с обещанием: никаких гражданских жертв - это долгожданная инициатива, достойная всяческой поддержки ... Создание этой группы - первый шаг к гуманитарному решению конфликта, необходимого обеим сторонам - решение, при котором люди будут услышаны, а гуманитарные соображения будут преобладать над политическими и военными; которое поставит людей на первое место и при котором люди имеют значение", - сказал представитель ОБСЕ.
Так, проект стартует в Донецкой области с первого ноября. Главная его цель - это защита гражданского населения в зоне операции объединенных сил.
Как сообщал УНН, в этом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила 183 жертвы среди гражданского населения в Донбассе.