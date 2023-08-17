США схвалили продаж Німеччині ізраїльської системи ПРО за 3,5 мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство оборони Ізраїлю заявило у четвер, що Сполучені Штати схвалили продаж Німеччини ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3 на суму 3,5 мільярда доларів, що стане найбільшою в історії оборонною угодою Ізраїлю, пише УНН.
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"Американська адміністрація схвалила історичну угоду про продаж ізраїльської системи «Хец-3» (Arrow-3) Німеччині. Міністерство оборони Ізраїлю, міністерство оборони Німеччини та аерокосмічна промисловість зберуться, щоб підписати запуск найбільшої оборонної угоди в історії країни – 3,5 мільярда доларів (близько 14 мільярдів шекелів)", - повідомили у МО Ізраїлю.
Деталі
Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, постачання систем ПРО Arrow-3 до Німеччини планується на четвертий квартал 2025 року.
Система Arrow-3, яка розроблена та виготовлена за участю Агентства протиракетної оборони США (MDA), як вказують в МО Ізраїлю, "є найдосконалішою системою ППО у своєму роді у світі для перехоплення балістичних ракет у космосі, поза атмосферою".
Нагадаємо
Минулого тижня Ізраїль отримав згоду США на постачання Фінляндії систем ПРО "Праща Давида".