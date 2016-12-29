США розширили список "терористичних організацій"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство фінансів США напередодні внесло до списку “закордонних терористичних організацій” студентське крило базованого у Пакистані угруповання бойовиків “Лашкар-е-Тайба”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що додали до списку групу “Студентська Аль-Мухаммедіа”, зокрема двох лідерів “Лашкар-е-Тайби”, спеціально позначених як “глобальні терористи”. До них застосовано санкції США, а американським громадянам і компаніям заборонено мати справи з цими особами.
Угруповання, яке ще називають “Армією Справедливого”, здійснює антиіндійські атаки, і як повідомляють, має зв’язки з розвідслужбами Пакистану. Це угруповання було звинувачене в організації численних нападів, зокрема 2008 року в Мумбаї, коли загинули 166 людей.
“Лашкар-е-Тайба” було заборонене урядом Пакистану в 2002 році, але, як стверджують посадовці США, продовжило діяти через підставні організації.