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США розширили список "терористичних організацій"

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство фінансів США напередодні внесло до списку “закордонних терористичних організацій” студентське крило базованого у Пакистані угруповання бойовиків “Лашкар-е-Тайба”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що додали до списку групу “Студентська Аль-Мухаммедіа”, зокрема двох лідерів “Лашкар-е-Тайби”, спеціально позначених як “глобальні терористи”. До них застосовано санкції США, а американським громадянам і компаніям заборонено мати справи з цими особами.

Угруповання, яке ще називають “Армією Справедливого”, здійснює антиіндійські атаки, і як повідомляють, має зв’язки з розвідслужбами Пакистану. Це угруповання було звинувачене в організації численних нападів, зокрема 2008 року в Мумбаї, коли загинули 166 людей.

“Лашкар-е-Тайба” було заборонене урядом Пакистану в 2002 році, але, як стверджують посадовці США, продовжило діяти через підставні організації.

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