США расширили список "террористических организаций"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство финансов США накануне внесло в список "иностранных террористических организаций" студенческое крыло основанно1 в Пакистане группировки боевиков "Лашкар-э-Тайба", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщается, что добавили в список группу "Студенческая Аль-Мухаммедиа", в том числе двух лидеров "Лашкар-э-Тайба", специально обозначенных как "глобальные террористы". К ним применены санкции США, а американским гражданам и компаниям запрещено иметь дело с этими лицами.
Группировка, которую еще называют "Армией Справедливого", осуществляет антииндийские атаки, и как сообщают, имеет связи с разведслужбами Пакистана. Эта группировка была обвинена в организации многочисленных нападений, в том числе в 2008 году в Мумбаи, когда погибли 166 человек.
"Лашкар-э-Тайба" была запрещена правительством Пакистана в 2002 году, но, как утверждают чиновники США, продолжила действовать через подставные организации.