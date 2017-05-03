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США розпочало розслідування щодо француза, який воював на боці ДНР - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В армії Сполучених Штатів Америки почали розслідування стосовно того, чи були порушені процедури набору на службу під час прийняття до лав армії громадянина Франції та США 29-річного Гійома Кувельє, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донбасі на боці проросійських сепаратистів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

США розпочало розслідування щодо француза, який воював на боці ДНР - ЗМІ

Стаття The Washington Post про те, що 29-річний Гійом Кувельє у 2014 році воював на боці сепаратистів на Донбасі стала приводом для внутрішнього розслідування. Кореспонденти з’ясували, що Г.Кувельє, який був американським солдатом, сповідував ультранаціоналістичні погляди у Франції та боровся проти Збройних сил України на боці бойовиків так званої "ДНР" у 2014 році.

Також зазначається, що сам Г.Кувельє підтвердив, що воював разом із "росіянами".

"Публікуючи історію про мене, ви завдаєте удару по моїй кар'єрі та робите велику послугу тим, хто намагається осоромити армію. Моїм колишнім російським товаришам це сподобалося б… Тому я прошу вас ще раз подумати над використанням мого імені та/або фото", - цитує видання Кувельє.

Крім того, Г.Кувельє на Донбасі брав участь у зніманні пропагандистських матеріалів про конфлікт. В документальному фільмі "Ввічливі люди", його можна побачити, зокрема, пліч-о-пліч із Ігорем Гіркіним. 

Як повідомляв УНН, офіцера контррозвідки заарештовано у Дніпрі за ухилення від військової служби.

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