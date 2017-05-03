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США начало расследование в отношении француза, который воевал на стороне ДНР - СМИ

Киев • УНН

 • 9245 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В армии Соединенных Штатов Америки начали расследование в отношении того, были ли нарушены процедуры набора на службу при принятии в ряды армии гражданина Франции и США 29-летнего Гийома Кувелье, который участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

США начало расследование в отношении француза, который воевал на стороне ДНР - СМИ

Статья The Washington Post о том, что 29-летний Гийом Кувелье в 2014 году воевал на стороне сепаратистов в Донбассе, сталоа поводом для внутреннего расследования. Корреспонденты выяснили, что Г.Кувелье, который был американским солдатом, споведовал ультранационалистические взгляды во Франции и боролся против Вооруженных сил Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР" в 2014 году.

Также отмечается, что сам Г.Кувелье подтвердил, что воевал вместе с "русскими".

"Публикуя историю обо мне, вы наносите удар по моей карьере и делаете большую услугу тем, кто пытается посрамить армию. Моим бывшим российским товарищам это понравилось бы ... Поэтому я прошу вас еще раз подумать над использованием моего имени и/или фото", - цитирует издание Кувелье.

Кроме того, Г.Кувелье на Донбассе участвовал в снятии пропагандистских материалов о конфликте. В документальном фильме "Вежливые люди", его можно увидеть, в частности, бок о бок с Игорем Гиркиним.

Как сообщал УНН, офицера контрразведки арестован в Днепре за уклонение от военной службы .

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