США начало расследование в отношении француза, который воевал на стороне ДНР - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В армии Соединенных Штатов Америки начали расследование в отношении того, были ли нарушены процедуры набора на службу при принятии в ряды армии гражданина Франции и США 29-летнего Гийома Кувелье, который участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Статья The Washington Post о том, что 29-летний Гийом Кувелье в 2014 году воевал на стороне сепаратистов в Донбассе, сталоа поводом для внутреннего расследования. Корреспонденты выяснили, что Г.Кувелье, который был американским солдатом, споведовал ультранационалистические взгляды во Франции и боролся против Вооруженных сил Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР" в 2014 году.
Также отмечается, что сам Г.Кувелье подтвердил, что воевал вместе с "русскими".
"Публикуя историю обо мне, вы наносите удар по моей карьере и делаете большую услугу тем, кто пытается посрамить армию. Моим бывшим российским товарищам это понравилось бы ... Поэтому я прошу вас еще раз подумать над использованием моего имени и/или фото", - цитирует издание Кувелье.
Кроме того, Г.Кувелье на Донбассе участвовал в снятии пропагандистских материалов о конфликте. В документальном фильме "Вежливые люди", его можно увидеть, в частности, бок о бок с Игорем Гиркиним.
Как сообщал УНН, офицера контрразведки арестован в Днепре за уклонение от военной службы .