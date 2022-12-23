США розглядають можливість провести навчання українських військових на своїй території – Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Пентагон розглядає можливість проведення навчання українських військовослужбовців на системах Patriot на території США. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела у міністерстві оборони США, передає УНН.
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Видання пише, що США вже навчали українських військових користуватися гаубицями M777 та РСЗВ HIMARS. Але такі тренування проходили у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.
Politico додає, що цього разу, Пентагон розглядає можливість провести все або частину навчання ЗСУ експлуатації Patriot на території США, зокрема на військовій базі у штаті Оклахома.
Джерела також зазначили, що наразі остаточне рішення щодо місця навчання ще не ухвалене.
Нагадаємо
Для того, щоб українські війська були належним чином підготовлені для роботи з системою батарей Patriot, знадобиться "кілька місяців", заявив високопоставлений представник американського оборонного відомства.