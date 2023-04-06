США проведуть навчання за участю військ з 26 країн, починаючи з 22 квітня

Цитата

"Ці щорічні навчання, що тривають майже два місяці, зосереджені на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні попередньо розміщених армійських запасів і оперативної сумісності з європейськими союзниками і партнерами", - заявила на брифінгу заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Участь візьмуть близько 9000 військовослужбовців США та близько 17000 військовослужбовців із 26 союзників та країн-партнерів. Частина навчань пройде у 10 різних європейських країнах", - додала вона.

Сінгх сказала, що обладнання для підтримки навчань почало надходити цього тижня до Іспанії, додавши, що близько 7000 одиниць обладнання вже було відправлено.

Навчання Defender 23 проводяться армією США в Європі та Африці та плануються з 2021 року.