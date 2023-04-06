США проведут учения с участием войск из 26 стран, начиная с 22 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Американские войска проведут военные учения с участием 17 000 солдат из 26 стран, начиная с 22 апреля, сообщил Пентагон, передает УНН.
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"Эти ежегодные учения, длящиеся почти два месяца, сосредоточены на стратегическом развертывании сил, базирующихся в США, использовании предварительно размещенных армейских запасов и оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами", - заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Участие примут около 9000 военнослужащих США и около 17000 военнослужащих из 26 союзников и стран-партнеров. Часть учений пройдет в 10 различных европейских странах", - добавила она.
Сингх сказала, что оборудование для поддержки учений начало поступать на этой неделе в Испанию, добавив, что около 7000 единиц оборудования уже было отправлено.
Учения Defender 23 проводятся армией США в Европе и Африке и планируются с 2021 года.