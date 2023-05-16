США пропонують 10 млн доларів за інформацію про російського хакера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Громадянину росії було пред'явлено звинувачення у зламі 2800 жертв та вимаганні викупу у розмірі не менше 400 мільйонів доларів, згідно з судовими документами, оприлюдненими Міністерством юстиції, пише УНН.
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Міністерство юстиції США оприлюднило два обвинувачувальні висновки, які звинувачують громадянина росії у використанні трьох різних варіантів програми-здирника для атаки на громадян Сполучених Штатів.
Згідно з обвинувальним висновком, жертви заплатили до 200 мільйонів доларів.
Деякі з цих жертв варіюються від правоохоронних органів у Нью-Джерсі та Вашингтоні, округ Колумбія, до охорони здоров'я та інших секторів по всій країні.
У обвинувальному висновку йдеться про те, що як мінімум з 2020 року Михайло Матвєєв брав участь у змовах з метою розгортання трьох варіантів програм-вимагачів.
«Завдяки екстраординарній слідчій роботі прокурорів із мого офісу та наших партнерів із ФБР Матвєєв більше не ховається в тіні», — заявив прокурор США в окрузі Нью-Джерсі Філіп Селлінджер. «Ми публічно виявили його злочинні дії та звинуватили його у кількох федеральних злочинах. Нехай сьогоднішні звинувачення стануть нагадуванням кіберзлочинцям у всьому світі. Мій офіс займається боротьбою з кіберзлочинністю та не пошкодує ресурсів для притягнення до відповідальності тих, хто використовує атаки програм-вимагачів для своїх жертв».
Кожен із варіантів працював однаково: спочатку зловмисник отримував доступ до вразливих комп'ютерних систем, а потім надсилав жертві записку з вимогою оплати в обмін на розшифровку даних жертви або утримання від публічного доступу до них. Вони домовлялися про ціну, і часто, якщо жертва не платила, зловмисник-вимагач розміщував дані жертви на загальнодоступному веб-сайті.
Якщо його визнають винним, йому загрожує понад 20 років ув'язнення.
Державний департамент США запропонував винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до затримання злочинця.