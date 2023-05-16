США предлагают 10 млн долларов за информацию о российском хакере

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Гражданину россии было предъявлено обвинение во взломе 2800 жертв и вымогательстве выкупа в размере не менее 400 миллионов долларов, согласно судебным документам, обнародованным Министерством юстиции, пишет УНН.

Детали

Министерство юстиции США обнародовало два обвинительных заключения, которые обвиняют гражданина россии в использовании трех различных вариантов программы-вымогателя для атаки на граждан Соединенных Штатов.

Согласно обвинительному заключению, жертвы заплатили до 200 миллионов долларов.

Некоторые из этих жертв варьируются от правоохранительных органов в Нью-Джерси и Вашингтоне, округ Колумбия, до здравоохранения и других секторов по всей стране.

В обвинительном заключении говорится, что как минимум с 2020 года Михаил Матвеев участвовал в заговорах с целью развертывания трех вариантов программ-вымогателей.

«Благодаря экстраординарной следственной работе прокуроров из моего офиса и наших партнеров из ФБР Матвеев больше не скрывается в тени», — заявил прокурор США в округе Нью-Джерси Филип Селлинджер. «Мы публично выявили его преступные действия и обвинили его в нескольких федеральных преступлениях. Пусть сегодняшние обвинения станут напоминанием киберпреступникам во всем мире. Мой офис занимается борьбой с киберпреступностью и не пожалеет ресурсов для привлечения к ответственности тех, кто использует атаки программ-вымогателей для своих жертв».

Каждый из вариантов работал одинаково: сначала злоумышленник получал доступ к уязвимым компьютерным системам, а затем отправлял жертве записку с требованием оплаты в обмен на расшифровку данных жертвы или воздержание от публичного доступа к ним. Они договаривались о цене, и часто, если жертва не платила, злоумышленник-вымогатель размещал данные жертвы на общедоступном веб-сайте.

Если его признают виновным, ему грозит более 20 лет заключения.

Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника.

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