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США продовжать тісно співпрацювати з Польщею для розслідування вибуху на кордоні з Україною – Остін

США продовжать тісно співпрацювати з Польщею для розслідування вибуху на кордоні з Україною – Остін

Київ • УНН

 • 254590 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін під час сьомої зустрічі міністрів оборони Контактної групи з оборони України (Рамштайн) заявив, що США продовжать тісно співпрацювати з Польщею та іншими країнами для розслідування вибуху в Пшеводуві, що на кордоні з Україною. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Цитата

“США продовжать тісно співпрацювати з Польщею та іншими союзниками, щоб зібрати більше інформації про вибух, що стався вчора в Польщі, в результаті якого загинули двоє людей”, – заявив Остін.

Деталі

Повідомляється, що Остін звернув увагу на удари росії по Україні, перш ніж з'явилися повідомлення про удар у Польщі.

Чиновник зазначив, що росія тримає “цивільних осіб та громадянську інфраструктуру під своїм прицілом”. У своєму вступному слові він підтвердив, що націлювання росії на мирних жителів і їхні ракетні удари, що продовжуються, тільки зміцнюють рішучість контактної групи і посилюють рішучість України.

“кремль може сподіватися, що нові бомбардування зламають рішучість українського народу, але прості українські громадяни відповіли чудовим опором, який світ тепер так добре знає”, - додав Остін.

Додамо

Остін заявив, що Сполучені Штати, Нідерланди та Чехія працюють разом над тим, щоб передати Україні нові сучасні танки.

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