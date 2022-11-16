США продолжат тесно сотрудничать с Польшей для расследования взрыва на границе с Украиной – Остин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин на седьмой встрече министров обороны Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) заявил, что США продолжат тесно сотрудничать с Польшей и другими странами для расследования взрыва в Пшеводуве, что на границе с Украиной. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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“США продолжат тесно сотрудничать с Польшей и другими союзниками, чтобы собрать больше информации о взрыве, произошедшем вчера в Польше, в результате которого погибли два человека”, – заявил Остин.
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Сообщается, что Остин обратил внимание на удары россии по Украине, прежде чем появились сообщения об ударе в Польше.
Чиновник отметил, что россия держит “гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру под своим прицелом”. В своем вступительном слове он подтвердил, что нацеливание россии на мирных жителей и их продолжающиеся ракетные удары только укрепляют решимость контактной группы и усиливают решимость Украины.
“кремль может надеяться, что новые бомбардировки сломят решимость украинского народа, но простые украинские граждане ответили великолепным сопротивлением, которое мир теперь так хорошо знает”, - добавил Остин.
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Остин заявил, что Соединенные Штаты, Нидерланды и Чехия работают вместе над тем, чтобы передать Украине новые современные танки.