США продолжат тесно сотрудничать с Польшей для расследования взрыва на границе с Украиной – Остин

Цитата

“США продолжат тесно сотрудничать с Польшей и другими союзниками, чтобы собрать больше информации о взрыве, произошедшем вчера в Польше, в результате которого погибли два человека”, – заявил Остин.

Детали

Сообщается, что Остин обратил внимание на удары россии по Украине, прежде чем появились сообщения об ударе в Польше.

Чиновник отметил, что россия держит “гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру под своим прицелом”. В своем вступительном слове он подтвердил, что нацеливание россии на мирных жителей и их продолжающиеся ракетные удары только укрепляют решимость контактной группы и усиливают решимость Украины.

“кремль может надеяться, что новые бомбардировки сломят решимость украинского народа, но простые украинские граждане ответили великолепным сопротивлением, которое мир теперь так хорошо знает”, - добавил Остин.

Добавим

Остин заявил, что Соединенные Штаты, Нидерланды и Чехия работают вместе над тем, чтобы передать Украине новые современные танки.