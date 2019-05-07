США продовжать підтримувати демократичні реформи в Україні - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сполучені Штати обіцяють і надалі підтримувати Україну у втіленні необхідних реформ, боротьбі з корупцією, реалізації євроатлантичних прагнень. Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на зустрічі з мером Києва Віталієм Кличко, передає УНН з посиланням на Facebok київського міського голови.
"Ми в США зацікавлені продовжувати підтримку України на її шляху демократичних реформ. В реформуванні державних інституцій, в економічних реформах, які зміцнять країну. Зокрема - у боротьбі з корупцією, та в прагненні України стати повноправним членом Євроатлантичної спільноти", - зазначив Волкер.
Раніше Волкер заявив, що прямий діалог Володимира Зеленського в якості президента України з російським лідером Володимиром Путіним може виявитися цілком хорошою ідеєю.