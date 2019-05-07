США продолжат поддерживать демократические реформы в Украине - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем поддерживать Украину в осуществлении необходимых реформ, борьбе с коррупцией, реализации евроатлантических стремлений. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с мэром Киева Виталием Кличко, передает УНН со ссылкой на Facebok киевского городского головы.
"Мы в США заинтересованы продолжать поддержку Украины на пути демократических реформ. В реформировании государственных институтов, в экономических реформах, которые укрепят страну. В частности - в борьбе с коррупцией, и в стремлении Украины стать полноправным членом Евроатлантического сообщества", - отметил Волкер.
Ранее Волкер заявил, что прямой диалог Владимира Зеленского в качестве президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным может оказаться вполне хорошей идеей.