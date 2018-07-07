США про український закон про нацбезпеку: відповідає західним принципам
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У США привітали новий Закон України "Про національну безпеку", який Верховна Рада ухвалила 21-го червня і Президент України Петро Порошенко підписав 5-го липня. Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Науерт, передає УНН із посиланням на посольство США.
"Речниця Науерт: США вітають новий Закон України Про національну безпеку, який @verkhovna_rada ухвалила 21-го червня і президент @poroshenko підписав 5-го липня. Закон відповідає західним принципам та забезпечує основу для підвищення сумісності збройних сил України з @NATO", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО підписав закон про національну безпеку.