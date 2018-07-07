США о украинском законе о нацбезопасности: соответствует западным принципам

"Спикер Науерт: США приветствуют новый Закон Украины О национальной безопасности, который @verkhovna_rada приняла 21-го июня и президент @poroshenko подписал 5 июля. Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для повышения совместимости вооруженных сил Украины с @NATO", - говорится в сообщении.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности.