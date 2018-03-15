США про анексію Криму: навіть 4 роки потому - це Україна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У посольстві США нагадали, що чотири роки тому Росія анексувала український Крим, влаштувавши так званий референдум. Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter, передає УНН.

"І навіть 4 роки потому Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні посольства.

 

 

 

 

 

І навіть 4 роки потому #КримЦеУкраїна.@Crimea @Ukraine pic.twitter.com/72X4A3KrnR

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 марта 2018 г.

 

Як повідомляв УНН, МЗС України висловило протест у зв’язку з черговим неузгодженим візитом російської делегації на чолі з президентом РФ Путіним до тимчасово окупованої АР Крим 14 березня 2018 року. 

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