США об аннексии Крыма: даже 4 года спустя - это Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В посольстве США напомнили, что четыре года назад Россия аннексировала украинский Крым, устроив так называемый референдум. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, передает УНН.
"И даже 4 года спустя Крым - это Украина", - говорится в сообщении посольства.
И даже 4 года спустя # КримЦеУкраина . @Crimea @Ukraine pic.twitter.com/72X4A3KrnR- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 марта 2018 г.
Как сообщал УНН, МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным визитом российской делегации во главе с президентом РФ Путиным к временно оккупированной АР Крым 14 марта 2018.