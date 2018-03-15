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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38468 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43491 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 92343 просмотра

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США об аннексии Крыма: даже 4 года спустя - это Украина

США об аннексии Крыма: даже 4 года спустя - это Украина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В посольстве США напомнили, что четыре года назад Россия аннексировала украинский Крым, устроив так называемый референдум. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, передает УНН.

"И даже 4 года спустя Крым - это Украина", - говорится в сообщении посольства.

 

 

 

 

 

 

 

И даже 4 года спустя # КримЦеУкраина . @Crimea @Ukraine pic.twitter.com/72X4A3KrnR

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15 марта 2018 г.

 

Как сообщал УНН, МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным визитом российской делегации во главе с президентом РФ Путиным к временно оккупированной АР Крым 14 марта 2018.

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