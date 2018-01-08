США приєдналися до пошуку зниклих після аварії суден біля узбережжя КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Військово-морські сили США направили патрульний протичовновий літак P-8 “Посейдон” на пошуки 32 людей, зниклих після зіткнення танкера і суховантажного судна біля узбережжя КНР в суботу, повідомляє УНН з посиланням на сайті ВМС США.
“Сьомого січня США направили літак P-8A, приписаний до групи „Бойові тигри“ Восьмий патрульної ескадрильї, на допомогу в міжнародній пошуково-рятувальної операції в Східно-Китайському морі, яка проводиться після зіткнення двох комерційних судів”, — йдеться в заяві американського відомства.
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Як зазначає відомство, американський літак досліджував територію в районі події площею 3,6 тисячі квадратних морських миль, але “матросів не виявлено”.
Як раніше повідомляло УНН, панамський нафтовий танкер зіткнувся з гонконгським суховантажем біля східного узбережжя Китаю, 32 людей зникли безвісти. Інцидент стався в суботу 6 січня о 20:00 у гирла річки Янцзи. Учасниками зіткнення стали нафтовий танкер Sanchi і суховантаж CF CRYSTAL. Внаслідок зіткнення було втрачено зв’язок з усім екіпажем нафтового танкера. Це судно належить іранської компанії BRIGHT SHIPPING LIMITED. На його борту знаходилися в цілому 32 людини — 30 громадян Ірану і два громадянина Бангладешу.