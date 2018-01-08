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США присоединились к поиску пропавших после аварии судов у побережья КНР

Киев • УНН

 • 9664 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Военно-морские силы США направили патрульный противолодочный самолет P-8 “Посейдон” на поиски 32 человек, пропавших после столкновения танкера и сухогруза у побережья КНР в субботу, сообщает УНН со ссылкой на сайте ВМС США.

США присоединились к поиску пропавших после аварии судов у побережья КНР

“Седьмого января США направили самолет P-8A, приписанный к группе „Боевые тигры“ Восьмой патрульной эскадрильи, для помощи в международной поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море, которая проводится после столкновения двух коммерческих судов”, — говорится в заявлении американского ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Иране подтвердили, что 32 человек пропали без вести после столкновения судов у берегов Китая

Как отмечает ведомство, американский самолет исследовал территорию в районе происшествия площадью 3,6 тысячи квадратных морских миль, но “матросов не обнаружено”.

Как ранее сообщало УНН, панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человек пропали без вести. Инцидент произошел в субботу 6 января в 20:00 у устья реки Янцзы. Участниками столкновения стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL. В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Это судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека — 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

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