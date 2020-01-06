США привітали Україну з річницею отримання Томосу

"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також додали, що вони наголошують на своїй міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.

Нагадаємо, рік тому, 6 січня 2019 року, Україна отримала Томос.

Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.

(AP Photo/Emrah Gurel) pic.twitter.com/l1AAdNczmb