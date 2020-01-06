США привітали Україну з річницею отримання Томосу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Посольство США в Україні привітало Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву посольства США в Україні у Twitter.
"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм", - йдеться у повідомленні.
У посольстві також додали, що вони наголошують на своїй міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.
Нагадаємо, рік тому, 6 січня 2019 року, Україна отримала Томос.
Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 января 2020 г.
(AP Photo/Emrah Gurel) pic.twitter.com/l1AAdNczmb