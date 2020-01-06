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5 марта, 15:49 • 132899 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107104 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108952 просмотра

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США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса

США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса

Киев  •  УНН

 • 14526 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Посольство США в Украине поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление посольства США в Украине в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленого Вселенским патриархом Варфоломеем", - говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что они подчеркивают свою крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.

Напомним, год назад, 6 января 2019 года, Украина получила Томос.

Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.
(AP Photo/Emrah Gurel) pic.twitter.com/l1AAdNczmb

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 января 2020 г.

Украинские Национальные Новости

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