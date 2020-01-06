США поздравили Украину с годовщиной получения Томоса

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленого Вселенским патриархом Варфоломеем", - говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что они подчеркивают свою крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.

Напомним, год назад, 6 января 2019 года, Украина получила Томос.

Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання.

(AP Photo/Emrah Gurel) pic.twitter.com/l1AAdNczmb