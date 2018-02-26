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США працює над посиленням оборонної спроможності України – Волкер

США працює над посиленням оборонної спроможності України – Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. США працює над посиленням оборонної спроможності України для захисту від Російської Федерації. Про це зазначив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час панельної дискусії у Центрі національних інтересів США в Вашингтоні, йдеться на сторінці Волкера в Twitter, передає УНН.

“Ми працюємо над посиленням оборонної спроможності України, щоб Росія не змогла зробити подальших територіальних завоювань”, — зазначив Волкер в своєму блозі.

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Тезу наведено з виступу американського представника на панельній дискусії у Центрі національних інтересів США.

“Ми розчаровані і розлючені відсутністю у Росії прогресу у встановленні миру та втіленні в життя мінських угод”, — йдеться в повідомленні.

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