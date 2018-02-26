США працює над посиленням оборонної спроможності України – Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. США працює над посиленням оборонної спроможності України для захисту від Російської Федерації. Про це зазначив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час панельної дискусії у Центрі національних інтересів США в Вашингтоні, йдеться на сторінці Волкера в Twitter, передає УНН.
“Ми працюємо над посиленням оборонної спроможності України, щоб Росія не змогла зробити подальших територіальних завоювань”, — зазначив Волкер в своєму блозі.
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Тезу наведено з виступу американського представника на панельній дискусії у Центрі національних інтересів США.
“Ми розчаровані і розлючені відсутністю у Росії прогресу у встановленні миру та втіленні в життя мінських угод”, — йдеться в повідомленні.