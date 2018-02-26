США работает над усилением оборонной способности Украины - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. США работает над усилением оборонной способности Украины для защиты от Российской Федерации. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в Центре национальных интересов США в Вашингтоне, говорится на странице Волкера в Twitter, передает УНН.
"Мы работаем над усилением оборонной способности Украины, чтобы Россия не смогла сделать дальнейших территориальных завоеваний", - отметил Волкер в своем блоге.
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Тезис приведен из выступления американского представителя на панельной дискуссии в Центре национальных интересов США.
"Мы разочарованы и разъярены отсутствием в России прогресса в установлении мира и воплощении в жизнь минских соглашений", - говорится в сообщении.