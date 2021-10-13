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США повідомили про симптоми "гаванського синдрому" в американських чиновників у Колумбії

США повідомили про симптоми "гаванського синдрому" в американських чиновників у Колумбії

Київ • УНН

 • 19225 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Понад десяток американських чиновників, які працюють у посольстві США в Колумбії, та члени їх сімей повідомили про симптоми, відповідні "гаванському синдрому". Про це з посиланням на офіційного представника США та джерела повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Джерела повідомили, що деякі офіційні особи, які повідомили про симптоми з Колумбії, були евакуйовані з країни, у тому числі сім'я з неповнолітнім. За словами одного джерела, деякі з постраждалих раніше повідомляли про випадки загадкової хвороби, коли проживали в інших країнах.

Про ці інциденти, які зараз входять до сотень розслідуваних США, стало відомо перед запланованим візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Боготи наступного тижня. Представник Держдепартаменту Нед Прайс не став коментувати повідомлення про інциденти в Колумбії або майбутню поїздку Блінкена під час брифінгу департаменту у вівторок.

Прайс сказав, що будь-які офіційні особи США, у яких були симптоми загадкової хвороби, "отримають негайну допомогу, якої вони потребують".

Додамо

Міжнародні візити вищих посадових осіб адміністрації президента США Джо Байдена двічі за останні місяці опинялися під впливом повідомлень про випадки "гаванського синдрому".

Американські дослідники з усіх сил намагаються визначити, що або хто викликає симптоми, і як саме вони це роблять.

Випадки "гаванського синдрому" почали фіксувати в кінці 2016 року на Кубі, відтоді були зареєстровані випадки захворювання у Росії, Китаї, Австрії та інших країнах по всьому світу. Адміністрація Байдена продовжує розслідування цієї справи.

Минулого тижня президент США Джо Байден підписав закон про підтримку постраждалих від дивних симптомів, що викликають нудоту у дипломатів, шпигунів і військовослужбовців по всьому світу.

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