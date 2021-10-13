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США сообщили о симптомах "гаванского синдрома" у американских чиновников в Колумбии

США сообщили о симптомах "гаванского синдрома" у американских чиновников в Колумбии

Киев  •  УНН

 • 19219 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Более десятка американских чиновников, работающих в посольстве США в Колумбии, и члены их семей сообщили о симптомах, соответствующих "гаванскому синдрому". Об этом со ссылкой на официального представителя США и источники сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Источники сообщили, что некоторые официальные лица, сообщившие о симптомах из Колумбии, были эвакуированы из страны, в том числе семья с несовершеннолетним. По словам одного источника, некоторые из пострадавших ранее сообщали о случаях загадочной болезни, когда проживали в других странах.

Об этих инцидентах, которые сейчас входят в сотни расследованных США, стало известно перед запланированным визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Боготу на следующей неделе. Представитель Госдепартамента Нед Прайс не стал комментировать сообщения об инцидентах в Колумбии или предстоящую поездку Блинкена во время брифинга департамента во вторник.

Прайс сказал, что любые официальные лица США, у которых были симптомы загадочной болезни, "получат немедленную помощь, в которой они нуждаются".

Добавим

Международные визиты высших должностных лиц администрации президента США Джо Байдена дважды за последние месяцы оказывались под влиянием сообщений о случаях "гаванского синдрома".

Американские исследователи из всех сил пытаются определить, что или кто вызывает симптомы, и как они это делают.

Случаи "гаванского синдрома" начали фиксировать в конце 2016 года на Кубе, с тех пор были зарегистрированы случаи заболевания в России, Китае, Австрии и других странах по всему миру. Администрация Байдена продолжает расследование этого дела.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о поддержке пострадавших от странных симптомов, вызывающих тошноту у дипломатов, шпионов и военнослужащих по всему миру.

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