США послабилило санкції щодо Білорусі на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. США продовжили послаблення санкції щодо Білорусі ще на шість місяців у рамках політики, започаткованої адміністрацією Барака Обами щодо заохочення Мінська, який є традиційним союзником Москви, наблизитися до Заходу, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
28 квітня відділ контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США видав новий документ щодо продовження послаблення санкції проти Білорусі до 30 жовтня.
Тепер білоруські компанії мають права працювати у США принаймні до цього терміну.
Санкції проти Мінська були запроваджені через занепокоєння ситуацією щодо прав людини у цій країні.Продовження послаблення санкцій було під питанням після арештів у Білорусі сотень активістів, які брали участь у весняних протестах.
Нагадаємо, у рамках робочого візиту до Республіки Білорусь Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із Президентом Білорусі Олександром Лукашенком обговорив питання організації відзначення 345-річчя з дня народження українського гетьмана Пилипа Орлика, що народився на території сучасної Білорусі.