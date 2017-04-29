США послабилило санкции в отношении Беларуси на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. США продолжили ослабление санкции в отношении Беларуси еще на шесть месяцев в рамках политики, начатой администрацией Барака Обамы по поощрению Минска, который является традиционным союзником Москвы, приблизиться к Западу, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
28 апреля отдел контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США выдал новый документ о продлении ослабление санкции против Беларуси до 30 октября.
Теперь белорусские компании имеют права работать в США по крайней мере до этого срока.
Санкции против Минска были введены через обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой стране. Продолжение ослабление санкций было под вопросом после арестов в Беларуси сотен активистов, участвовавших в весенних протестах.
Напомним, в рамках рабочего визита в Республику Беларусь Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудил вопросы организации празднования 345-летия со дня рождения украинского гетмана Пилипа Орлика, родившийся на территории современной Беларуси.