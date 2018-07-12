США поки не мають наміру відновлювати видачу на Кубі імміграційних віз

“США знову підкреслили, що до тих пір, поки не буде можливо безпечно повернути в наше посольство всіх його співробітників, ми зможемо видавати візи тільки для офіційних поїздок і при виникненні надзвичайних обставин”, — вказало дипломатичне відомство.

У заяві також наголошується, що за останній рік на 88% зменшилася кількість затримань американськими правоохоронними органами кубинців, які намагаються нелегально проникнути на територію країни. “США знову підняли питання про необхідність активізації з боку Куби співпраці в справі повернення на острів тих кубинців, щодо яких (в США) прийняті остаточні рішення про депортацію”, — зауважив Держдепартамент.

У вівторок директор управління з двосторонніх питань департаменту США МЗС Куби Юрій Гала заявив, що “американський уряд створило перешкоди для виконання взятих на себе зобов’язань, зокрема в тому, що стосується видачі щорічно 20 тисяч міграційних віз”.

Як повідомляв УНН, Держдеп США спростував передачу Кім Чен Ину диска з піснею Елтона Джона “Rocket Man”.