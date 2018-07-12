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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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США пока не намерены возобновлять выдачу на Кубе иммиграционных виз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. США не намерены возобновлять выдачу на Кубе иммиграционных виз до тех пор, пока власть в Гаване не создаст условия для безопасного возвращения в американское посольство всего его персонала. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента по итогам очередного раунда американо-кубинских консультаций, посвященных вопросам миграции, передает УНН.

“США вновь подчеркнули, что до тех пор, пока не будет возможно безопасно вернуть в наше посольство всех его сотрудников, мы сможем выдавать визы только для официальных поездок и при возникновении чрезвычайных обстоятельств”, — указало дипломатическое ведомство.

В заявлении также отмечается, что за последний год на 88% уменьшилось количество задержаний американскими правоохранительными органами кубинцев, пытающихся нелегально проникнуть на территорию страны. “США вновь подняли вопрос о необходимости активизации со стороны Кубы сотрудничества в деле возвращения на остров тех кубинцев, в отношении которых (в США) приняты окончательные решения о депортации”, — заметил Госдепартамент.

Во вторник директор управления по двусторонним вопросам департамента США МИД Кубы Юрий Гала заявил, что “американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тысяч миграционных виз”.

Как сообщал УНН, Госдеп США опроверг передачу Ким Чен Ыну диска с песней Элтона Джона “Rocket Man”.

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