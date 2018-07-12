США пока не намерены возобновлять выдачу на Кубе иммиграционных виз

“США вновь подчеркнули, что до тех пор, пока не будет возможно безопасно вернуть в наше посольство всех его сотрудников, мы сможем выдавать визы только для официальных поездок и при возникновении чрезвычайных обстоятельств”, — указало дипломатическое ведомство.

В заявлении также отмечается, что за последний год на 88% уменьшилось количество задержаний американскими правоохранительными органами кубинцев, пытающихся нелегально проникнуть на территорию страны. “США вновь подняли вопрос о необходимости активизации со стороны Кубы сотрудничества в деле возвращения на остров тех кубинцев, в отношении которых (в США) приняты окончательные решения о депортации”, — заметил Госдепартамент.

Во вторник директор управления по двусторонним вопросам департамента США МИД Кубы Юрий Гала заявил, что “американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тысяч миграционных виз”.

Как сообщал УНН, Госдеп США опроверг передачу Ким Чен Ыну диска с песней Элтона Джона “Rocket Man”.