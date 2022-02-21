США погоджуватимуть позиції з Україною під час підготовки до саміту з Росією – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Під час підготовки до саміту США та Росії Сполучені Штати тісно погоджуватимуть позиції з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, о 2 ночі за Брюсселем, я провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він поінформував мене щодо ініціативи провести саміт президентів США та РФ. […] Україна та США будуть тісно узгоджувати позиції під час підготовки до такого саміту, аби синхронізувати наші позиції та переконатися, що інтереси України будуть враховані", - сказав Кулеба.
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Міністр заявив, що Україна підтримує цю ініціативу та переконана, що кожне зусилля, яке спрямовано на дипломатичне вирішення, варте того, щоб спробувати його здійснити.
Також Держсекретар запевнив, що жодні рішення щодо України не ухвалюватимуть за спиною України, як це відбувалося і до цього.
"Ми прагнемо уникнути війни, що є нормальним людським прагненням, і сподіваємося, що двоє президентів вийдуть з кімнати з домовленістю щодо відведення російських військ від України. Це буде чітким індикатором готовності Росії до деескалації. Якщо цього не станеться, це означатиме, що Росія зберігатиме логіку ескалації", - додав дипломат.
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Напередодні стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США. За даними Єлисейського палацу, Володимир Путін та Джо Байден погодилися на це.