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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 57241 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

США планують поставити Україні ще 90 тонн боєприпасів та систем Javelin

США планують поставити Україні ще 90 тонн боєприпасів та систем Javelin

Київ • УНН

 • 13204 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. США вже відправили в Україну 15 авіарейсів із боєприпасами та мають намір поставити ще 90 тонн оборонної допомоги для Збройних сил (ЗСУ). Про це повідомило посольство Сполучених Штатів в Україні, передає УНН.

Цитата

"П'ятнадцять рейсів - і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем "Джавелін" та оборонної допомоги для ЗСУ, прийнятої президентом США, - йдеться у повідомленні посольства у Twitter. - Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед російською агресією".

Додамо

15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна утримує весь європейський фронт – посол Естонії

П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Джавелін та оборонної допомоги для @ArmedForcesUkr, ухваленої @POTUS. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед лицем російської агресії. pic.twitter.com/F3igsTMnG2

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2022

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