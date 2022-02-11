США планують поставити Україні ще 90 тонн боєприпасів та систем Javelin
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. США вже відправили в Україну 15 авіарейсів із боєприпасами та мають намір поставити ще 90 тонн оборонної допомоги для Збройних сил (ЗСУ). Про це повідомило посольство Сполучених Штатів в Україні, передає УНН.
Цитата
"П'ятнадцять рейсів - і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем "Джавелін" та оборонної допомоги для ЗСУ, прийнятої президентом США, - йдеться у повідомленні посольства у Twitter. - Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед російською агресією".
Додамо
15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна утримує весь європейський фронт – посол Естонії
П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Джавелін та оборонної допомоги для @ArmedForcesUkr, ухваленої @POTUS. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед лицем російської агресії. pic.twitter.com/F3igsTMnG2— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2022