США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем Javelin
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. США уже отправили в Украину 15 авиарейсов с боеприпасами и намерены поставить еще 90 тонн военной помощи для Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Украине, передает УНН.
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"Пятнадцать рейсов - и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем "Джавелин" и военной помощи для ВСУ, принятой президентом США, - говорится в сообщении посольства в Twitter. - Сейчас, как и всегда, мы поддерживаем Украину перед российской агрессией".
Добавим
15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи.
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Пятнадцать рейсов - и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Джавелін и оборонной помощи для@ArmedForcesUkr, принятой@POTUS. Сейчас, как и всегда, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии.pic.twitter.com/F3igsTMnG2— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv)February 11, 2022