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15 марта, 19:03 • 101566 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131742 просмотра

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США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем Javelin

США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем Javelin

Киев • УНН

 • 13202 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. США уже отправили в Украину 15 авиарейсов с боеприпасами и намерены поставить еще 90 тонн военной помощи для Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Украине, передает УНН.

Цитата

"Пятнадцать рейсов - и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем "Джавелин" и военной помощи для ВСУ, принятой президентом США, - говорится в сообщении посольства в Twitter. - Сейчас, как и всегда, мы поддерживаем Украину перед российской агрессией".

Добавим

15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, который предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи.

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Пятнадцать рейсов - и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Джавелін и оборонной помощи для@ArmedForcesUkr, принятой@POTUS. Сейчас, как и всегда, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии.pic.twitter.com/F3igsTMnG2

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv)February 11, 2022

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