США планують координувати з Туреччиною операцію в Рацці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. США збираються тісно співпрацювати з Туреччиною при здійсненні операції зі звільнення сирійського міста Ракка від бойовиків "Ісламської держави". Про це заявив представник держдепартаменту США Марк Тонер, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За словами М.Тонера, в операції зі звільнення Ракка будуть задіяні Сирійські демократичні сили (SDF), провідна роль в яких належить курдським загонам народної самооборони (YPG), що, як зазначається, є сирійським відгалуженням "Робітничої партії Курдистану" (PKK). Також буде задіяно ВПС міжнародної коаліції, очолюваної США.
"Ми прийшли до такого рішення за допомогою тісних контактів з нашими союзниками, зокрема з Туреччиною", - сказав М.Тонер.
Коментуючи кроки SDF в період після звільнення Ракка, він зазначив, що до складу Сирійських демократичних сил входять курдські і арабські групи, частина з яких проживала безпосередньо в околицях Ракки.
"Вважаємо, що відразу після звільнення в Рацці повинна бути сформована місцева адміністрація, як це було зроблено раніше на півночі Сирії, зокрема, в Мюнбіче. Формування адміністрації з представників місцевого населення дуже важливе", - сказав речник зовнішньополітичного відомства США.
Нагадаємо, раніше командир очолюваної США коаліції проти угруповання "Ісламська держава" Стівен Таунсенд повідомив, що курдський наступ на сирійське місто Ракка спрямований на те, щоб відрізвати джихадистів від іракського міста Мосул.
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "Ісламської держави". Місто перебуває під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.