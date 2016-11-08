США планируют координировать с Турцией операцию в Ракке

По словам М.Тонера, в операции по освобождению города Ракка будут задействованы Сирийские демократические силы (SDF), ведущая роль в которых принадлежит курдским отрядам народной самообороны (YPG), что, как отмечается, является сирийским ответвлением "Рабочей партии Курдистана" (PKK). Также будут задействованы ВВС международной коалиции, возглавляемой США.

"Мы пришли к такому решению с помощью тесных контактов с нашими союзниками, в частности с Турцией", - сказал М.Тонер.

Комментируя шаги SDF в период после освобождения города Ракка, он отметил, что в состав Сирийских демократических сил входят курдские и арабские группы, часть из которых проживала непосредственно в окрестностях Ракки.

"Считаем, что сразу после освобождения в Ракке должна быть сформирована местная администрация, как это было сделано ранее на севере Сирии, в частности, в Мюнбиче. Формирование администрации из представителей местного населения очень важно", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Напомним, ранее командир возглавляемой США коалиции против группировки "Исламское государство" Стивен Таунсенд сообщил, что курдское наступление на сирийский город Ракка направлен на то, чтобы отрезать джихадистов от иракского города Мосул.

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.