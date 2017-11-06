США, Південна Корея і Австралія розпочали спільні військово-морські навчання

Як повідомляє ВМС США, військово-морські навчання триватимуть 6 та 7 листопада.

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Зазначається, що навчання призначені для покращення взаємодії між країнами-партнерами та зосередити увагу на перешкоджанні загрозам на морі, яка впливає на регіональну безпеку та стабільність.

Як повідомляв УНН, США і Японія домовилися спільно протистояти загрозі з боку КНДР.