США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

Как сообщает ВМС США, военно-морские учения продлятся 6 и 7 ноября.

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Отмечается, что учения предназначены для улучшения взаимодействия между партнерами и сосредоточить внимание на препятствовании угрозам на море, которые влияют на региональную безопасность и стабильность.

Как сообщал УНН, США и Япония договорились совместно противостоять угрозе со стороны КНДР.