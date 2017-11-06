США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения у берегов Республика Корея. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 7-го оперативного флота ВМС США, передает УНН.
Как сообщает ВМС США, военно-морские учения продлятся 6 и 7 ноября.
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Отмечается, что учения предназначены для улучшения взаимодействия между партнерами и сосредоточить внимание на препятствовании угрозам на море, которые влияют на региональную безопасность и стабильность.
Как сообщал УНН, США и Япония договорились совместно противостоять угрозе со стороны КНДР.