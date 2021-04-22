США “пильно” спостерігатимуть за кордоном між Росією та Україною після наказу про відвід російських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Держдепі США заявили, що будуть і далі “дуже уважно спостерігати” за ситуацією на кордоні Росії з Україною після наказу Москви про відведення військ. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише УНН.
Деталі
Прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон “буде і надалі дуже уважно спостерігати” за ситуацією на кордоні Росії з Україною після того, як Москва заявила, що наказала військам, які направляються в райони біля кордону, повернутися до своїх баз.
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“Наскільки нам відомо, це залишається оголошенням. Ось чому ми будемо продовжувати пильно стежити”, — сказав Прайс і додав, що США буде чекати дій.
Доповнення
Шойгу віддав наказ з 23 квітня відвести російські війська від кордону з Україною. Україна вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про відведення російських військ від кордону з Україною