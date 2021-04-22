США “пильно” спостерігатимуть за кордоном між Росією та Україною після наказу про відвід російських військ

Деталі

Прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон “буде і надалі дуже уважно спостерігати” за ситуацією на кордоні Росії з Україною після того, як Москва заявила, що наказала військам, які направляються в райони біля кордону, повернутися до своїх баз.

Цитата

“Наскільки нам відомо, це залишається оголошенням. Ось чому ми будемо продовжувати пильно стежити”, — сказав Прайс і додав, що США буде чекати дій.

Доповнення

Шойгу віддав наказ з 23 квітня відвести російські війська від кордону з Україною. Україна вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про відведення російських військ від кордону з Україною