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США “пристально” наблюдать за границей между Россией и Украиной после приказа об отводе российских войск

США “пристально” наблюдать за границей между Россией и Украиной после приказа об отводе российских войск

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Госдепе США заявили, что будут и дальше “очень внимательно наблюдать” за ситуацией на границе России с Украиной после приказа Москвы об отводе войск. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Вс Прайс, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Государственного департамента США Вс Прайс заявил, что Вашингтон “будет и в дальнейшем очень внимательно наблюдать” за ситуацией на границе России с Украиной после того, как Москва заявила, что приказала войскам, направляемых в районы у границы, вернуться к своим базам.

Цитата

“Насколько нам известно, это остается объявлению. Вот почему мы будем продолжать пристально следить”, — сказал Прайс и добавил, что США будет ждать действий.

Дополнение

Шойгу отдал приказ с 23 апреля отвести российские войска от границы с Украиной. Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию об отводе российских войск от границы с Украиной

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