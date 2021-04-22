США “пристально” наблюдать за границей между Россией и Украиной после приказа об отводе российских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Госдепе США заявили, что будут и дальше “очень внимательно наблюдать” за ситуацией на границе России с Украиной после приказа Москвы об отводе войск. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Вс Прайс, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь Государственного департамента США Вс Прайс заявил, что Вашингтон “будет и в дальнейшем очень внимательно наблюдать” за ситуацией на границе России с Украиной после того, как Москва заявила, что приказала войскам, направляемых в районы у границы, вернуться к своим базам.
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“Насколько нам известно, это остается объявлению. Вот почему мы будем продолжать пристально следить”, — сказал Прайс и добавил, что США будет ждать действий.
Дополнение
Шойгу отдал приказ с 23 апреля отвести российские войска от границы с Украиной. Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию об отводе российских войск от границы с Украиной