США підтвердили готовність допомагати Україні тиснути на російських окупантів і восени, і зимою – Зеленський

За його словами, підтвердження цього він отримав від військового керівництва США напередодні зустрічі у форматі “Рамштайн”.

Цитата

“Перед засіданням „Рамштайну“ в Брюсселі була хороша, дуже потрібна зустріч із міністром Остіном та новим очільником американських військових генералом Брауном. Чітке підтвердження підтримки України, чітка готовність разом посилювати наші дії та продовжувати тиснути на окупанта і восени, і зимою”, — сказав Зеленський.

Нагадав, що Сполучені Штати на “Рамштайні” оголосили про своє співголовування в коаліції F-16 разом із Нідерландами та Данією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рамштайн-16: у Міноборони розповіли, що отримає Україна